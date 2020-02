ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന യുവ്‌രാജ് സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരേ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ചേതന്‍ ചൗഹാന്‍.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര വേണ്ടെന്ന് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുവിക്കൊപ്പം മുന്‍ പാക് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രിദിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചൗഹാന്റെ പ്രതികരണം.

''ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇന്ത്യ - പാക് പരമ്പര ഇപ്പോള്‍ നടത്തേണ്ടതില്ല. പാകിസ്താനില്‍ കളിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് എന്ത് ക്രിക്കറ്റ്. പാകിസ്താനില്‍ തീവ്രവാദികളുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മില്‍ ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ട'', എ.എന്‍.ഐക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യ - പാക് ബന്ധം വഷളായ ശേഷം പിന്നീട് ഇതുവരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

