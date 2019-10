കൊച്ചി: കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (കെ.സി.എ) മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ടി.സി. മാത്യുവിന്റെ പ്രാഥമികാംഗത്വം റദ്ദാക്കി. അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ മാത്യുവിനെതിരേ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശ കെ.സി.എ. ഭരണസമിതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന കെ.സി.എ വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ബോഡി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം, ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതിക്കും മുന്‍ ഭരണസമിതിക്കുമെതിരേ ഉയര്‍ന്ന അഴിമതിയാരോപണങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

മാത്രമല്ല ജനറല്‍ ബോഡിയറിയാതെ ഒരു വിഭാഗം കെ.സി.എയുടെ ഭരണഘടന തിരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണത്തെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചയാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഓംബുഡ്‌സ്മാനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജനറല്‍ബോഡി യോഗത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഭരണഘടനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ വരുത്തിയെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്.

