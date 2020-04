മണിപ്പൂര്‍: കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി അടിയന്തരമായ ഡല്‍ഹിയിലെത്താന്‍ കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായം കാത്ത് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സറും ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍ ജേതാവുമായ ഡിങ്കോ സിങ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം സ്വദേശമായ മണിപ്പൂരില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ അദ്ദേഹത്തിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടന്‍ തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തേണ്ടതുണ്ട്.

''അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില വഷളായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ചികിത്സകള്‍ക്കായി ഉടന്‍ തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിരവധി ചെക്കപ്പുകളും ചികിത്സകളും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. 10-15 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങള് ഡല്‍ഹി യാത്ര പ്ലാന്‍ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യാത്ര മുടങ്ങി'', ഡിങ്കോ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ ബാബയ് ദേവി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തോട് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കരളിന് ബാധിച്ച കാന്‍സറാണ് ഡിങ്കോ സിങ്ങിനെ തളര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരുമായി തങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ നിസ്സഹായരാണെന്നും പ്രാദേശിക ചികിത്സ തേടാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കില്‍ അതിന് നിര്‍ദേശിച്ചതായും ബാബയ് ദേവി വ്യക്തമാക്കി.

പക്ഷേ താരത്തിന് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടി ബാധിക്കുകയും ബിലിറുബിന്റെ തോത് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കീമോയും റേഡിയേഷനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാന്‍ സൗകര്യമുള്ള ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇംഫാലിലെ ഡോക്ടര്‍മാരും നിര്‍ദേശിച്ചത്.

പ്രാദേശിക ആശുപത്രി 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ്. അവിടെ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

1997-ല്‍ ബാങ്കോക്കില്‍ നടന്ന കിങ്‌സ് കപ്പിലെ പ്രകടനത്തോടെയാണ് ഡിങ്കോ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ബാങ്കോക്കില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ സ്വര്‍ണം നേടുകയും ചെയ്തു. ആ വര്‍ഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തേടി അര്‍ജുന അവാര്‍ഡ് എത്തി. 2013-ല്‍ പത്മശ്രീയും ലഭിച്ചു.

