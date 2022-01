കറാച്ചി: പാകിസ്താന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിന്റെ പുതിയ സീസണ്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കേ മത്സരം നടക്കേണ്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തീപിടുത്തം.

വ്യാഴാഴ്ച കറാച്ചി കിങ്‌സും മുള്‍ട്ടാന്‍ സുല്‍ത്താന്‍സും തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കറാച്ചിയിലെ നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

