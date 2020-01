ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനിതിരേ വഞ്ചനാ കേസ്. വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത പണം നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രാവല്‍ ഏജന്റാണ് കേസ് നല്‍കിയത്. 21 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നല്‍കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസറുദ്ദീനും സഹായികളായ രണ്ടു പേര്‍ക്കുമെതിരെയാണ് ട്രാവല്‍ ഏജന്റ് പരാതി നല്‍കിയത്.

അതേസമയം ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അസറുദ്ദീന്‍ പ്രതികരിച്ചു. പരാതിക്കാരനെതിരേ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കുമെന്നും അസറുദ്ദീന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഔറംഗാബാദ് സിറ്റിയിലെ ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സി ആയ ഡാനിഷ് ടൂര്‍സ് ആന്റ് ട്രാവല്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ ശഹാബ് മുഹമ്മദാണ് അസറുദ്ദീനെതിരേ പരാതി നല്‍കിയത്. 20.96 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലയുള്ള വിവിധ വിമാന ടിക്കറ്റുകള്‍ അസറുദ്ദീനും സഹായികളായ മുജീബ് ഖാനും സുധേഷ് അവാക്കലും ബുക്ക് ചെയ്തതായും എന്നാല്‍ അതിന്റെ പണം ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശഹാബ് മുഹമ്മദ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. അസറുദ്ദീന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് മുജീബ് ഖാന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. പണം ഓണ്‍ലൈനായി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ പണം ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ലെന്നും ശഹാബ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മുജീബ് ഖാന്റെ സഹായിയായ സുധേഷ് അവാക്കലിനോട് പണം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ 10.6 ലക്ഷം രൂപ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തതായി ഇ-മെയിലിലൂടെ മറുപടി നല്‍കി. പക്ഷേ പണം കിട്ടിയില്ലെന്ന് ശഹാബിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. നവംബറില്‍ സുധേഷ് അവാക്കല്‍, ശഹാബിന് അയച്ച ചെക്കിന്റെ ചിത്രം വാട്‌സാപ്പില്‍ അയച്ചു. പക്ഷേ തനിക്ക് യാതൊരു ചെക്കും കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച സിറ്റി ചൗക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അസറുദീന്‍, മുജീബ് ഖാന്‍, സുധേഷ് അവാക്കല്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ശഹാബ് പരാതി നല്‍കിയത്.

അതേസമയം, തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് അസറുദ്ദീന്‍ രംഗത്തെത്തി. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു അസറുദ്ദീന്റെ പ്രതികരണം. പരാതിയില്‍ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല. പൊതുജനശ്രദ്ധ നേടാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഈ പരാതി. നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം 100 കോടിയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുമെന്നും അസറുദ്ദീന്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

I strongly rubbish the false FIR filed against me in Aurangabad. I’m consulting my legal team, and would be taking actions as necessary pic.twitter.com/6XrembCP7T