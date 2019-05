ഭുവനേശ്വര്‍: സ്വവര്‍ഗാനുരാഗി ആണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ അത്‌ലറ്റ് ദ്യുതി ചന്ദിനെതിരേ വീട്ടുകാര്‍ രംഗത്ത്. സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ദ്യുതിചന്ദ്, തന്റെ ജന്മനാടായ ഒഡീഷയിലെ ഗോപാല്‍പുരിലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി താന്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം.

ദ്യുതിയെ ആരോ തെറ്റദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്ന് സഹോദരി സരസ്വതി പറഞ്ഞു. ദ്യുതിയുടെ പണത്തില്‍ കണ്ണുവെച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സരസ്വതി പറയുന്നു. 'സങ്കടത്തോടെ ഞാന്‍ പറയട്ടെ, ദ്യുതിയൂടെ ഈ തീരുമാനം അവളെടുത്തതല്ല. ആ പെണ്‍കുട്ടിയും അവളുടെ കുടുംബവും സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടാണ് ദ്യുതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ദ്യുതിയുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം'. എ.എന്‍.ഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സരസ്വതി ചന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. ദ്യുതിയുടെ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാണ്. അവള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ ഗവണ്‍മെന്റിന് അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സരസ്വതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ദ്യുതിയുടെ ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അമ്മ അക്കുജി ചന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. 'ദ്യുതി വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പെണ്‍കുട്ടി എന്റെ സഹോദരന്റെ പേരക്കുട്ടി ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോള്‍ അവള്‍ എന്റേയും പേരക്കുട്ടിയാണ്. രക്തബന്ധം നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ ദ്യുതി അവള്‍ക്ക് അമ്മയെപ്പോലെയാണ്. ഒഡീഷയെപ്പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും?'. ദ്യുതിയുടെ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു.

