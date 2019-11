മുംബൈ: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനിയുടെ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വീണ്ടും നീളുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയില്‍ കിവീസിനോട് തോറ്റ് ടീം പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ധോനി ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും നീണ്ട ഇടവേളയിലാണ്. താരത്തിന്റെ വിരമിക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചപ്പോഴും ധോനി യാതൊന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോഴിതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയില്‍ നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിനിടെ തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് ധോനി പ്രതികരിച്ചു; ''ജനുവരി വരെ അക്കാര്യം ചോദിക്കരുത്'', എന്നു മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഇതോടെയാണ് ധോനിയുടെ കാര്യത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം വീണ്ടും നീണ്ടുപോകുന്നത്.

മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു കാര്യവും പറയാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായതുമില്ല. നേരത്തെ റാഞ്ചിയില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് അണ്ടര്‍ 23 ടീമിനൊപ്പം ധോനി പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയത് താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ സൂചനകളാണെന്ന് വ്യാപക പ്രചരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം അടുത്ത ഐ.പി.എല്ലിനു ശേഷമേ ധോനിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനാകൂ എന്ന് കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

