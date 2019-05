പോര്‍ട്ടോ: സ്‌പെയ്‌നിന്റെ ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഇകേര്‍ കസീയസിന് ഇനി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാനാകില്ല. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച താരത്തിന് ഇനി പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാനാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹൃദയ ധമനികളില്‍ സ്‌റ്റെന്‍ഡ് ഘടിപ്പിച്ചതിനാലാണിത്. സ്പാനിഷ് താരത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്‍ഡിയോളജിസ്റ്റ് ജുവാന്‍ അന്റോണിയോ കോര്‍ബോലാനന്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം വാര്‍ത്താ കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്. രക്തയോട്ടം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനാണ് ധമനികളില്‍ തടസ്സമുള്ള ഭാഗത്ത് കൃതിമ ഉപകരമായ സ്റ്റെന്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് കസീയസിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായത്. ഉടന്‍തന്നെ പോര്‍ട്ടോയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കസീയസിനെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കി. ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന താരം സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്.

2015-ലാണ് അദ്ദേഹം പോര്‍ച്ചുഗീസ് ക്ലബ്ബായ പോര്‍ട്ടോയിലെത്തിയത്. അതിനുമുമ്പ് 25 വര്‍ഷം റയല്‍ മഡ്രിഡില്‍ കളിച്ചു. സ്‌പെയിനിനുവേണ്ടി 167 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചു. 2010ല്‍ ലോകകപ്പ് ജയിക്കുമ്പോള്‍ സ്പാനിഷ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. 2008-ലും 2012-ലും യൂറോ കപ്പ് നേടി. 2000, 2002, 2014 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യുവേഫ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി നേടിയ ടീമംഗം.

പോര്‍ട്ടോയില്‍ ഈ സീസണില്‍ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാനാവില്ലെന്ന് ക്ലബ്ബ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ലീഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണിപ്പോള്‍ പോര്‍ട്ടോ.

കസീയസിന് ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങളുമായി ഫുട്ബോള്‍ താരങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രവഹിക്കുകയാണ്. മുന്‍ റയല്‍ ടീമംഗം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ, സ്പാനിഷ് ടീമംഗം ജെറാര്‍ഡ് പിക്വെ, മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ട്രൈക്കര്‍ ഗാരി ലിനേക്കര്‍, ടെന്നീസ് താരം റാഫേല്‍ നഡാല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍, കസീയസിന് വേഗം കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു. 38-കാരനായ കസീയസിന് അടുത്തവര്‍ഷം വരെ പോര്‍ട്ടോയുമായി കരാറുണ്ട്.

Content Highlights: Doctors fear Iker Casillas won’t be able to play football again