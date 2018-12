ജയ്പുര്‍: ഇന്ത്യയുടെ ഡിസ്‌ക്കസ് ത്രോ താരം കൃഷ്ണ പൂനിയ ഇനി രാജസ്ഥാന്‍ എം.എല്‍.എ. കോണ്‍ഗ്രസ് ടിക്കറ്റില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച പൂനിയ സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എയായ ബി.എസ്.പിയിലെ മനോജ് ന്യാന്‍ഗലിനെ 18,084 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

സാധുല്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച പൂനിയ 70020 വോട്ടുകള്‍ നേടി. 2013-ല്‍ ഇതേ മണ്ഡലത്തില്‍ കൃഷ്ണ പൂനിയ കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ കായികമന്ത്രിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൃഷ്ണ പൂനിയയുടെ പേരും ഉയര്‍ന്നു വന്നേക്കാം.

ഹരിയാന സ്വദേശിയാണ് കൃഷ്ണ പൂനിയ. അവരുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ നാടാണ് സാധുല്‍പുര്‍. 2010-ലെ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ 61.51 മീറ്റര്‍ ഡിസ്‌ക് എറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വര്‍ണം നേടിയ താരമാണ് കൃഷ്ണ പൂനിയ. 2012 ലണ്ടന്‍ ഒളിമ്പിക്സില്‍ 63.62 ദൂരം കുറിച്ച് അവര്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: discus thrower krishna poonia is now an mla in rajasthan