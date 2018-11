മുംബൈ: താന്‍ പിടിവാശിക്കാരിയും കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നയാളുമാണെന്ന ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ടീം പരിശീലകന്‍ രമേശ് പൊവാറിന്റെ ആരോപണങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി മിതാലി രാജ്.

ഓപ്പണറാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ വിരമിക്കുമെന്ന് മിതാലി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് രമേശ് പൊവാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി.സി.സി.ഐക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ആരോപണങ്ങളോട് ട്വിറ്ററിലൂടെ വൈകാരികമായാണ് മിതാലി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'എനിക്കെതിരെ വന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ കടുത്ത വേദനയിലാണ്. കളിയോടുള്ള എന്റെ സമര്‍പ്പണവും 20 വര്‍ഷം എന്റെ രാജ്യത്തിനായി കളിച്ചതും, എന്റെ കഠിനാധ്വാനം, വിയര്‍പ്പ് എല്ലാം വൃഥാവിലായിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ന് എന്റെ രാജ്യസ്‌നേഹം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതിഭ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുണ്ട ദിനമാണ്. ദൈവം ശക്തി തരട്ടെ', മിതാലി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

വനിതാ ട്വന്റി 20 സെമിയില്‍ മിതാലി രാജിനെ ടീമില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്‍പ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുകയും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മിതാലി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പൊവാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു.

രമേശ് പൊവാര്‍, ഭരണസിമിതി അംഗവും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവുമായ ഡയാന എഡുല്‍ജി എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ബി.സി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ രാഹുല്‍ ജോഹ്രിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷന്‍ ജി.എം സബാ കരീമിനും മിതാലി കത്തയച്ചിരുന്നു. വനിതാ ടീമിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവര്‍ തന്റെ കരിയര്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മിതാലി കത്തില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ ബി.സി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ രാഹുല്‍ ജോഹ്രിയും ജി.എം സബാ കരീമും വിളിച്ച യോഗത്തിലായിരുന്നു പൊവാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയത്.

