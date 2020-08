രാജ്കോട്ട്: മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത വനിതാ ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനോട് തട്ടിക്കയറി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയോടെ ഭാര്യയുമൊത്ത് കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കവെ കിസാന്‍പര ചൗക്കില്‍വെച്ചാണ് മഹില പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ സോനല്‍ ഗോസായ് ജഡേജയുടെ കാര്‍ തടഞ്ഞത്.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതിരുന്നതിന് പിഴയടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ലൈസന്‍സ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് താരത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.

ഇരുവരും പരസ്പരം മോശമായി പെരുമാറി എന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷ്ണര്‍ മനോഹര്‍സിങ് ജഡേജ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ഇരുവരും പരാതിയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജഡേജ മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത് എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മനോഹര്‍സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ട സോനല്‍ ഗോസായിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: cricketer Ravindra Jadeja and woman cop in Rajkot argue over not wearing mask