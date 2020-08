ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡാണ് ബി.സി.സി.ഐ. എന്നാൽ കരാർ പട്ടികയിലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിഫലം നൽകിയിട്ട് 10 മാസമായി. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ബി.സി.സി.ഐ അവസാനമായി താരങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിയത്. നാല് തവണകളായാണ് താരങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ബി.സി.സി.ഐ കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ട 27 താരങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക പ്രതിഫലത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവാണ് മുടങ്ങിയത്.

ഇതോടൊപ്പം 2019 ഡിസംബർ മുതലുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ, ഒമ്പത് ഏകദിനങ്ങൾ, എട്ട് ട്വന്റി 20 എന്നിവയുടെ മാച്ച് ഫീയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

99 കോടി രൂപയാണ് കരാറിലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് നൽകാനുള്ളത്. എ പ്ലസ് ഗ്രേഡിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവർക്ക് വർഷം ഏഴു കോടിയും എ ഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് അഞ്ചു കോടിയും ബി ഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് മൂന്നു കോടിയും സി ഗ്രേഡിലുള്ളവർക്ക് ഒരു കോടിയുമാണ് ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിഫലം.

ഇതുകൂടാതെ ടെസ്റ്റിന് 15 ലക്ഷം, ഏകദിനത്തിന് ആറു ലക്ഷം, ട്വന്റി 20ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ മാച്ച് ഫീസും നൽകണം.

2018 മാർച്ചിൽ ബി.സി.സി.ഐ പുറത്തുവിട്ട കണക്കു പ്രകാരം ബോർഡിന് 5,526 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസുണ്ട്. ഇതിൽ 2,992 കോടി സ്ഥിര നിക്ഷേപമാണ്. 2018 ഏപ്രിലിൽ ബി.സി.സി.ഐ, സ്റ്റാർ ടിവിയുമായി 6,138.1 കോടിയുടെ അഞ്ചു വർഷ കരാറിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തിൽ ബോർഡ് ഇതുവരെ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല.

