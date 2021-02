ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വാക്‌സിനുകളിലെ ഘടകങ്ങള്‍ അത്‌ലറ്റുകളെ ഉത്തേജക മരുന്ന പരിശോധനയില്‍ പരാജയപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കില്ലെന്ന് ലോക ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജന്‍സി (വാഡ).

ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ അത്‌ലറ്റുകളുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകള്‍ക്ക് ഇതോടെ അവസാനമായി.

കോവിഡ് 19-ന് എതിരായ അംഗീകൃത വാക്‌സിനുകളില്‍ നിരോധിത ഘടകങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് വാഡ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

