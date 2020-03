ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ ബി.സി.സി.ഐ തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.

ലക്‌നൗ, കൊല്‍ക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 15, 18 തീയതികളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍. നേരത്തെ ധര്‍മശാലയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മത്സരം മഴ കാരണം ഒരു പന്തുപോലും എറിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളില്‍ താരങ്ങള്‍, മറ്റ് സ്റ്റാഫ്, ബി.സി.സി.ഐ ഭാരവാഹികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക.

ഇതിനു പിന്നാലെ ഐ.പി.എല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കരുതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു ബി.സി.സി.ഐയോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

