കോച്ച് ഒ.എം. നമ്പ്യാര്‍ക്ക് രാജ്യം നല്‍കിയ പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കെ.വി. ലീല രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദില്‍നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

വടകര: നാടും കായികലോകവും കാത്തിരുന്ന നിമിഷമാണിത്. പരിശീലന മികവിന് പ്രഥമ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കോച്ച് ഒ.എം. നമ്പ്യാര്‍ക്ക് രാജ്യം സമര്‍പ്പിച്ച പദ്മശ്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കെ.വി. ലീല രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദില്‍നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇത് കാണാനോ, കേള്‍ക്കാനോ നമ്പ്യാര്‍ ഇല്ലെങ്കിലും കുടുംബവും നാടുമെല്ലാം ആശ്വസിക്കുന്നു, നമ്പ്യാര്‍ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു. പദ്മശ്രീ കിട്ടിയതും ഇതിനുപിന്നാലെ നാടാകെ അനുമോദനങ്ങളുമായി എത്തിയതുമെല്ലാം...

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 25-നാണ് പദ്മശ്രീ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോള്‍ നമ്പ്യാര്‍. ടി.വി.യില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നയുടന്‍ അക്കാര്യം കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നമ്പ്യാരെ അറിയിച്ചു. ആ മുഖം വിടര്‍ന്നു. പിന്നെ അവ്യക്തമായ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞു: ''എനിക്കിത് നേരത്തേ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു...''

ഇതിലും നേരത്തേ പദ്മ പുരസ്‌കാരം കിട്ടേണ്ടയാളാണ് നമ്പ്യാരെന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാവുന്നവരെല്ലാം പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലൊക്കെ പദ്മ പുരസ്‌കാരത്തിന് നമ്പ്യാരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, കിട്ടിയതാകട്ടെ, അദ്ദേഹം കിടപ്പിലായപ്പോള്‍. വൈകിയെങ്കിലും ആ നേട്ടത്തില്‍ മണിയൂരും കായികപ്രേമികളും വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. പുരസ്‌കാരനേട്ടത്തിനു ശേഷം മീനത്തുകരയിലെ ഒതയോത്ത് വീട്ടിലേക്ക് അനുമോദനങ്ങള്‍ ഒഴുകിയെത്തി.

ഓഗസ്റ്റ് 19-നായിരുന്നു നമ്പ്യാരുടെ മരണം. പുരസ്‌കാരം അമ്മതന്നെ വാങ്ങണമെന്നത് മക്കളുടെ നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളുണ്ടായിട്ടും നമ്പ്യാരുടെ പ്രിയപത്‌നി കെ.വി. ലീല മൂത്തമകന്‍ മുരളീധരനും മകള്‍ ബിന്ദുവിനുമൊപ്പം ഡല്‍ഹിയില്‍ പോയി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

