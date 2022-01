ബെയ്ജിങ്: കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്‌സ് ടിക്കറ്റ് വില്‍പന പദ്ധതി ചൈന റദ്ദാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ പരമാവധി ഒളിമ്പിക്‌സ് വേദിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ചൈന ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ.എഫ്.പി യാണ് ഈ വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് കേസുകള്‍ കുതിച്ചയുര്‍ന്നതോടെ ഒളിമ്പിക്‌സിലും കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വന്നേക്കും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒളിമ്പിക്‌സുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന.

#BREAKING China cancels plans to sell Winter Olympic tickets to public, allowing only invitees to view action as part of virus control measures: organisers #AFPSports pic.twitter.com/Em6ftz25kq