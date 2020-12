ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെസ്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കളുടെ സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ക്ക് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ആവശ്യപ്പെട്ട നടപടി വിവാദത്തില്‍.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് 12 പേരടങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ് ജേതാക്കളാകുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് തകരാര്‍ മൂലം താറുമാറായ ഫൈനലിനൊടുവില്‍ ഇന്ത്യയെയും റഷ്യയെയും സംയുക്ത ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

മലയാളി താരം നിഹാല്‍ സരിന്‍ അടക്കം പങ്കെടുത്ത ടൂര്‍ണമെന്റായിരുന്നു ഇത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയടക്കം ഈ വിജയത്തില്‍ താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് ജയിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ശ്രീനാഥ് നാരായണന്റെ ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

'ഒടുവില്‍ മെഡലുകള്‍ ഇതാ ഇവിടെ. ഫിഡെയ്ക്ക് നന്ദി. ടീമിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും മെഡലുകള്‍ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ ലഭിക്കുക ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇവ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി, പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കെത്താന്‍ ഒരാഴ്ചയിലേറെയെടുത്തു. മാത്രമല്ല കസ്റ്റംസ് തീരുവ അടയ്‌ക്കേണ്ടിയും വന്നു', മെഡലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു ശ്രീനാഥിന്റെ ഈ ട്വീറ്റ്.

The medals are here! Thank you @FIDE_chess. On the way to dispatch them to the rest of the team now.



It wasn't easy getting it! It reached from Russia to India in three days, but took more than a week to reach from Bangalore to India, and had to pay customs duty! pic.twitter.com/vVGAbFQ8N5