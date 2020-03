ചെന്നൈ: ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഔദ്യോഗിക കമന്റേറ്റര്‍മാരുടെ പാനലില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറെ പരിഹസിച്ച് ഐ.പി.എല്‍ ക്ലബ്ബ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ്. മഞ്ജരേക്കറിന്റെ പേര് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ പരിഹാസം.

കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് താരം കൂടിയായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ 'പൊട്ടും പൊടിയും' മാത്രം അറിയാവുന്ന കളിക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞ് മഞ്ജരേക്കര്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇത് വന്‍ വിവാദമാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് നല്‍കിയത്. 'ആ സംസാരം ഇനി പൊട്ടും പൊടിയുമായി കേള്‍ക്കേണ്ടി വരില്ല' -ഇതായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം കൂടിയായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറെ ബി.സി.സി.ഐ ഔദ്യോഗിക കമന്ററി പാനലില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മഞ്ജരേക്കറുടെ പ്രകടനത്തില്‍ ബി.സി.സി.ഐ തൃപ്തരല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇതിനൊപ്പം വിവാദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായതാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Need not hear the audio feed in bits and pieces anymore. 🦁💛