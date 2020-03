ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലോകമെങ്ങും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്സിങ് താരം മേരി കോം. ജോര്‍ദാനിലെ അമ്മാനില്‍ നടന്ന ഏഷ്യ-ഒഷ്യാനിയ ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് ബോക്സിങ്ങില്‍ മേരി കോം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ മേരി കോം 14 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ക്വാറന്റൈന്‍ പാലിച്ചില്ല.

മാര്‍ച്ച് 13-നാണ് രാജ്യസഭാ എം.പി കൂടിയായ മേരി കോം ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 18-ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സംഘടിപ്പിച്ച വിരുന്നില്‍ മേരി കോം പങ്കെടുത്തു. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പങ്കുവെച്ച വിരുന്നിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ മറ്റു എം.പിമാര്‍ക്കൊപ്പം മേരികോമിനേയും കാണാം. 'ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എം.പിമാര്‍ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഒരുക്കിയ വിരുന്നില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

President Kovind hosted Members of Parliament from Uttar Pradesh and Rajasthan for breakfast at Rashtrapati Bhavan this morning. pic.twitter.com/Rou6GLrSHH