ന്യൂഡല്‍ഹി: വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ബി.സി.സി.ഐ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡ് ദേശീയ ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ഏജന്‍സി (നാഡ)യുടെ പരിധിയിലേക്ക്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ നാഡയുടെ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ സമ്മതിച്ചു.

നാഡ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ നവീന്‍ അഗര്‍വാളും ദേശീയ സ്‌പോര്‍ട്സ് സെക്രട്ടറി രാധേശ്യാം ജുലാനിയയും വെള്ളിയാഴ്ച ബി.സി.സി.ഐ. ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസറായ രാഹുല്‍ ജോഹ്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനം. ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ഏജന്‍സിയുടെ നയങ്ങള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനും ബാധകമാണെന്ന വ്യവസ്ഥ ബി.സി.സി.ഐ. അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടെ ബി.സി.സി.ഐ.യും ഒരു ദേശീയ സ്‌പോര്‍ട്സ് ഫെഡറേഷനായി മാറും. ബി.സി.സി.ഐ. വിവരാവകാശത്തിന്റെ കീഴില്‍ വരാനും സാധ്യത തെളിഞ്ഞു.

ഡോപ് കിറ്റുകളും പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ. നിബന്ധന മുന്നോട്ടുവച്ചു. അത് നാഡ അംഗീകരിച്ചു. അതിനാവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ ബി.സി.സി.ഐ. വഹിക്കണം. എന്നാല്‍ മറ്റ് സ്‌പോര്‍ട്സ് ഫെഡറേഷനുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ ബി.സി.സി.ഐ.ക്ക് അനുവദിക്കൂ. മത്സരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്നുതവണ ഓരോ താരങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം. ഇത് എപ്പോഴെന്ന് ഓരോരുത്തരും എഴുതിനല്‍കണം. പറഞ്ഞ സമയത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജന്‍സി (വാഡ)യുടെ നടപടിയുണ്ടാകും. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് താരം ആന്ദ്രേ റസ്സല്‍ ഇക്കാരണത്താല്‍ ഒരുവര്‍ഷം വിലക്ക് നേരിട്ടിരുന്നു.

