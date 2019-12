ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.സി.സി.ഐ ഭാരവാഹികളുടെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ലോധ കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ നീക്കം. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചുമതലയേറ്റ പുതിയ ബി.സി.സി.ഐ ഭരണസമിതിയാണ് ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നില്‍.

മുംബൈയില്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന 88-ാം ജനറല്‍ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ഈ നിര്‍ണായക തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷം കൂടി അധികാരത്തില്‍ തുടരാനാകും. ഇതോടെ ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് 2024 വരെ സൗരവ് ഗാംഗുലി തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ ഐ.സി.സി ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ പ്രതിനിധിയായേക്കും എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതിയാണ്. ഇതിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച്, ബി.സി.സി.ഐയിലോ സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലോ, രണ്ടു മുതല്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരവാഹിക്ക് പിന്നീട് മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമേ ഇത്തരം ചുമതലകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ സാധിക്കൂ.

2014 മുതല്‍ ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റാണ് ഗാംഗുലി. ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് ചേര്‍ന്ന ബി.സി.സി.ഐയുടെ വാര്‍ഷിക യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റത്. ലോധ കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് അടുത്ത വര്‍ഷം വരെ മാത്രമേ ഗാംഗുലിക്ക് ചുമതലയില്‍ തുടരാനാകൂ.

അതേസമയം ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച ഭാവി തീരുമാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നും ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ എ.ജി.എമ്മില്‍ മൂന്നിലൊന്ന് ഭൂരിപക്ഷം മതിയെന്നും ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

