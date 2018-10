മുംബൈ: 'മീ ടൂ' വെളിപ്പെടുത്തൽ ബി.സി.സി.ഐ സി.ഇ.ഒ രാഹുല്‍ ജോഹ്‌രിയും. ജോഹ്‌രി തന്നോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ ആരോപണം. പെടെസ്ട്രയന്‍ പോയറ്റ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ജോഹ്‌രിക്കെതിരെ യുവതി ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഇരുവരും കണ്ടമുട്ടിയപ്പോള്‍ ജോഹ്‌രി അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു.

2016 ഏപ്രിലിലാണ് രാഹുല്‍ ജോഹ്‌രി ബി.സി.സിഐയുടെ പ്രഥമ സി.ഇ.ഒ ആയി ചുമതലേയറ്റത്. ഡിസ്‌കവറി നെറ്റ്വര്‍ക്സ് ഏഷ്യാ പസഫിക്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദക്ഷിണേഷ്യ ജനറല്‍ മാനേജരുമായ ജോഹ്‌രി ആ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാണ് ബി.സി.സി.ഐയില്‍ ചേരുന്നത്.

സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എം. ലോധ ചെയര്‍മാനായ അന്വേഷണസമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരമാണ് ബി.സി.സി.ഐ രാഹുല്‍ ജോഹ്‌രിയെ സി.ഇ.ഒ നിയമിച്ചത്. ബോര്‍ഡിന്റെ ഭരണ-മാനേജുമെന്റ് ചുമതലകള്‍ നോക്കാന്‍ സി.ഇ.ഒ.യെ നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ശുപാര്‍ശ.

നേരത്തെ ശ്രീലങ്കയുടെ മുന്‍താരവും പെട്രോളിയം മന്ത്രിയുമായ അര്‍ജുന രണതുംഗയ്‌ക്കെതിരേയും ലങ്കന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ലസിത് മലിംഗക്കെതിരേയും ലൈംഗികാരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയുടെ ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനത്തിനിടയില്‍ തന്നെ രണതുംഗ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു വിമാന ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയുടെ ആരോപണം.

