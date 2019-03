ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ച്: ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലെ അല്‍ നൂര്‍ മസ്ജിദിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിന്റെ ഞെട്ടല്‍ മാറാതെ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം.

ഇത്രയും ഭയപ്പെടുത്തിയ അനുഭവത്തിലൂടെ ആദ്യമായാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് തമീം ഇഖ്ബാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ടീമംഗങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. എല്ലാവരും പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഞങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. തമീം ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

'ദൈവത്തിന് സ്തുതി, മരണത്തില്‍ നിന്ന് ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു' മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ബാറ്റ്‌സ്മാനുമായ മുഷ്ഫിഖുര്‍ റഹീം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഹൃദയം നിലച്ചുപോയേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നെന്നും എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണെന്നുമായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സ്ട്രാറ്റെജിക് അനലിസ്റ്റ് ശ്രീനിവാസ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രതികരണം.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ടീം വെടിവെപ്പുണ്ടായ സമയത്ത് പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കായി പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് തടഞ്ഞുവെന്നും ഇ.എസ്.പി.എന്‍ ക്രിക്ക് ഇന്‍ഫോയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് കറസ്‌പോണ്ടന്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ്‌ലാം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ടീമംഗങ്ങള്‍ ഹാഗ്‌ലെ പാര്‍ക്കിലേക്ക് ഓടി അവിടെ നിന്ന് ഓവലിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയെന്നും ഇസ്‌ലാം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്പണിങ്ങ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ തമീം ഇഖ്ബാല്‍, മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ മുഷ്ഫിഖുര്‍ റഹീം എന്നിവരടക്കമുള്ള താരങ്ങളാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഷൂട്ടിങ് നടന്ന പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള ഹാഗ്‌ലി പാര്‍ക്കിലാണ് ബംഗ്ലാദേശും ന്യൂസീലാന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച്ചയാണ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുക. ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റും ജയിച്ച ന്യൂസീലന്‍ഡ് പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack

All members of the Bangladesh Cricket Team in Christchurch, New Zealand are safely back in the hotel following the incident of shooting in the city. The Bangladesh Cricket Board (BCB) is in constant contact with the players and team management.#christchurchMosqueAttack