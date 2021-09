ടോക്യോ: ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്വര്‍ണം. ബാഡ്മിന്റണ്‍ എസ് എച്ച് 6 പുരുഷ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കൃഷ്ണ നാഗര്‍ സ്വര്‍ണം നേടി. ഫൈനലില്‍ ഹോങ് കോങ്ങിന്റെ ചു മാന്‍ കൈയെയാണ് താരം കീഴടക്കിയത്.

മൂന്ന് ഗെയിം നീണ്ട ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് കൃഷ്ണ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. സ്‌കോര്‍: 21-17, 16-21, 21-17. ഈയിനത്തിലെ ലോക രണ്ടാം നമ്പര്‍ താരമായ കൃഷ്ണ ആദ്യ ഗെയിം അനായാസം സ്വന്തമാക്കി. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ അനാവശ്യ പിഴവുകള്‍ വരുത്തിയതോടെ ഹോങ് കോങ് താരം ഒപ്പമെത്തി. എന്നാല്‍ മൂന്നാം ഗെയിമില്‍ മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ താരം 21-17 എന്ന സ്‌കോറിന് ഗെയിമും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കി. കൃഷ്ണയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ പാരാലിമ്പിക്‌സ് മെഡലാണിത്.

ടോക്യോ പാരാലിമ്പിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വര്‍ണമാണിത്. നേരത്തേ പ്രമോദ് ഭഗത്തും സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു.

ഈ മെഡല്‍ നേട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ 24-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. അഞ്ച് സ്വര്‍ണവും എട്ട് വെള്ളിയും ആറ് വെങ്കലവുമടക്കം 19 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

5th 🥇 for 🇮🇳 at #Paralympics @Krishnanagar99 clinches GOLD by defeating #HKG Kai Man Chu 2-1 in a thrilling Men’s Singles SH6 Final



You have fulfilled your dream with hard work & determination & for that, we are proud!



A well-deserved win! Keep shining 🌟#Cheer4India pic.twitter.com/yqAyVAEdMx