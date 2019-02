കറാച്ചി: കോലി മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹവുമായി തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പാക് യുവതാരം ബാബര്‍ അസം. കോലിയുടെ അടുത്തുപോലും താന്‍ എത്തില്ലെന്നും ബാബര്‍ അസം വ്യക്തമാക്കി.

'ആരാധകര്‍ എപ്പോഴും എന്നെ കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. കോലി മികച്ച കളിക്കാരനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില്‍ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുപോലുമെത്തില്ല. ഞാന്‍ കരിയര്‍ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളു. കോലിയാകട്ടെ കരിയറില്‍ ഒരുപാട് ദൂരം പോയ വ്യക്തിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടത്തിനൊപ്പമെത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ആ താരതമ്യത്തിന് അര്‍ത്ഥമുള്ളു'. ബാബര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ പാകിസ്താന്റെ പരിശീലകന്‍ മിക്കി ആര്‍തര്‍ ബാബര്‍ അസമിനെ കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അസം ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരില്‍ ഒരാളാകുമെന്നും കോലിയോളം പ്രതിഭയുള്ള കളിക്കാരനാണെന്നും മിക്കി ആര്‍തര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പാക് യുവതാരങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ബാബര്‍ അസം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ബാബര്‍ അസം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു.

