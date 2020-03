കാന്‍ബറ: സ്വയം ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ടിം പെയിനിന്റെ കാര്‍ കുത്തിത്തുറന്ന മോഷ്ടാക്കള്‍ പേഴ്‌സുമായി കടന്നു.

ഐസൊലേഷനിലായതിനാല്‍ ഗാരേജില്‍ ചെറിയ ജിംനേഷ്യത്തിനായും ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിനായും സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ തന്റെ പുതിയ കാര്‍ പെയ്ന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിന് പുറത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചതായുള്ള സന്ദേശമെത്തിയതോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാര്‍ കുത്തിത്തുറന്ന മോഷ്ടാക്കള്‍ അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പേഴ്‌സുമായി കടന്നത് അറിഞ്ഞത്.

കോവിഡ്-19 ആശങ്കകളെ തുടര്‍ന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും തന്നെ നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

