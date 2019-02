ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറെ ദേശദ്രോഹിയായി ചിത്രീകരിച്ച റിപ്പബ്ലിക് ടിവി തലവനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരേ വ്യാപക പ്രതിഷേധം.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പാകിസ്താനെതിരായ ലോകകപ്പ് മത്സരം ഇന്ത്യ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച സച്ചിന്‍, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് മത്സരം കളിച്ച് പാകിസ്താനെ തോല്‍പ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ വിഷയം മുന്‍നിര്‍ത്തി റിപ്പബ്ലിക്ക് ടിവി സംഘടിപ്പിച്ച ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് അര്‍ണബ് നല്‍കിയ തലക്കെട്ട് ദേശദ്രോഹികളെ കുറിച്ച് അപമാനം തോന്നുന്നു എന്നായിരുന്നു.

''ഞാന്‍ ഒരു ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞത് നൂറു ശതമാനവും തെറ്റാണ്. ബോധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താനെതിരേ കളിക്കരുതെന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യത്തെയാള്‍ സച്ചിനായിരുന്നു. സുനില്‍ ഗവാസ്‌കറും അതുതന്നെയായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയന്റ് വേണമെന്നാണ്. രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞത് തീര്‍ത്തും തെറ്റാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് പോയന്റല്ല, രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരമാണ് വലുത്. സച്ചിന്‍ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്ത് ചവറ്റുകുട്ടയിലിടണം''- ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ അര്‍ണബ് പറഞ്ഞു.

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യത്ത് രണ്ട് കൂട്ടര്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ളവരും ഇന്ത്യക്ക് എതിരേ നില്‍ക്കുന്നവരും, നടുക്ക് നില്‍ക്കാനാകില്ല- അര്‍ണബ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സച്ചിനെതിരായ വിവാദ പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചക്കെത്തിയ രണ്ട് അതിഥികള്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു.

Here is @ashutosh83B #CaughtLying. He was trying to put words in Arnab’s mouth & when Arnab coolly said Sachin is wrong to want cricket with Pak, he got frustrated and pulled out his earpiece. Stop lying & grow up Ashutosh. #NoCricketWithPakistan pic.twitter.com/cuyXjjMxDj