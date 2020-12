സിഡ്‌നി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമം പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയോട് ആക്രോശിച്ച് യുവതി.

സിഡ്‌നിയില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മൈതാനത്തു നിന്ന് ടീമിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കോലിക്ക് നേരെയാണ് യുവതി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കൂ എന്ന് ആക്രോശിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കോലിക്ക് നേരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് യുവതിയുടെ പ്രതികരണം. യുവതിയെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം കോലി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ബോക്‌സിങ് താരം വിജേന്ദര്‍ സിങ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഒരാള്‍ പോലും ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനിടെ കര്‍ഷക സമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച അഞ്ചിന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സമരസമിതി തള്ളിയിരുന്നു. വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാതെ സമരത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നാണ് കര്‍ഷകരുടെ നിലപാട്.

