ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഇന്ത്യന്‍ താരം എം.എസ് ധോനി എത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ധോനിയുമായി ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.

2019-ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച 'സമ്പര്‍ക്ക് സേ സമര്‍ത്ഥന്‍' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച്ച. കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലും മറ്റ് ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും സന്ദര്‍ശക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക, കായിക, വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുമായി ബി.ജെ.പി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ലതാ മങ്കേഷ്‌കര്‍, കപില്‍ ദേവ്, മാധുരി ദീക്ഷിത് തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം അമിത് ഷാ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അമിത് ഷാ ധോനിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നാണ് സൂചന. വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്താനാണ് ബി.ജെ.പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് നേരത്തെ വിരമിച്ച ധോനി ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോള്‍ വിശ്രമത്തിലാണ്.

BJP President Amit Shah meets Indian cricketer Mahendra Singh Dhoni in Delhi, as part of party's 'Sampark se Samarthan' campaign. Union Minister Piyush Goyal also present. pic.twitter.com/036jVptCnL