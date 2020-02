ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയെ പുറത്താക്കിയ റെക്കോഡ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് പേസ് ബൗളര്‍ ടിം സൗത്തിയുടെ പേരിലാണ്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ കോലിയെ ബൗള്‍ഡാക്കിയാണ് സൗത്തി ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്‌. ഒമ്പത് തവണ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റിന്‍ കിവീസ് പേസ് ബൗളര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വീണു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ റെക്കോഡ് നേട്ടത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി സൗത്തി രംഗത്തെത്തി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോലിയുടെ പുറംകാണാന്‍ നല്ല രസം തോന്നാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു സൗത്തിയുടെ പ്രതികരണം.

'ഏറെ ദൗര്‍ബല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ക്ലാസ് കളിക്കാരനാണ് കോലി. അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലഫോമിലാണ്. ചെയ്സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മികവ് കൂടും. വിക്കറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജോലി. കോലിയുടേതാവുമ്പോള്‍ സന്തോഷം കൂടും. അദ്ദേഹം ഔട്ടായി മടങ്ങുമ്പോള്‍ ആ പുറം കാണുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്'-സൗത്തി വ്യക്തമാക്കി.

