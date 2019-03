മുംബൈ: മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം അജിത് അഗാര്‍ക്കര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ രാജിവെച്ചു. സീനിയര്‍ സെലക്ഷന് പാനലിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ (എ.സി.എ) താതാകാലിക കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണ് അംഗങ്ങളുടെ രാജി.

ദി ഹിന്ദുവാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാര്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കര്‍, നിലേഷ് കുല്‍ക്കര്‍ണി, സുനില്‍ മോറെ, രവി താക്കര്‍ എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. നാലു പേരും രാജിക്കത്ത് എ.സി.എ ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് സി.എസ് നായിക്കിന് ഇ-മെയില്‍ വഴി അയക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സീസണില്‍ മുംബൈ ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് സെലക്ഷന്‍ പാനലിനെ പുറത്താക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ ചില അംഗങ്ങള്‍ പ്രത്യേക യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഇതിനെതിരേ രംഗത്തെത്തുകയും സെലക്ഷന്‍ പാനലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് താത്കാലിക കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിയമോപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഭ്യന്തര സീസണിലും മുംബൈയുടേത് അത്ര ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമായിരുന്നില്ല. രണ്ട് സീസണിനിടെ വിജയ് ഹസാരെ കിരീടം നിലനിര്‍ത്താനായത് മാത്രമായിരുന്നു ടീമിന്റെ നേട്ടം.

