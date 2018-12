കാബൂള്‍: അഫ്ഗാന്‍ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിലെ താരങ്ങളെ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ ലൈംഗിക ശാരീരിക പീഡനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗാര്‍ഡിയനാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറേഷനിലെ ഉന്നതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്നത് പതിവാണെന്ന് ടീം അംഗങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെറാമുദ്ദീന്‍ കരീം അടക്കമുള്ള ഉന്നതര്‍ക്കെതിരെ ടീം അംഗങ്ങള്‍ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഷയം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അഫ്ഗാന്‍ വനിതാ ടീം അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫിഫ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായവും ഫിഫ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം പുറത്തായതോടെ അഫ്ഗാന്‍ ടീമിന്റെ മുഖ്യ സ്‌പോണ്‍സറായ ഹമ്മല്‍സ്, അഫ്ഗാന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷനുമായുള്ള കരാറില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി. എ.എഫ്.എഫ് അധികൃതര്‍ അഫ്ഗാന്‍ വനിതാ താരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും തുല്യതാ അവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചതായും അറിഞ്ഞെന്നും ഇക്കാരണത്താലാണ് കരാറില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതെന്നും ഹമ്മല്‍സ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അഫ്ഗാന്‍ വനിതാ ടീമിന്റെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും വനിതാ സോക്കര്‍ അധ്യക്ഷയുമായ ഖാലിദ പൊപ്പല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. വനിതാ താരങ്ങള്‍ക്കെതിരേ നടന്ന ശാരീരിക, ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വധഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും പൊപ്പലിന് വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയരുതെന്ന് അഫ്ഗാന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് കെറാമുദ്ദീന്‍ കരീം താരങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പൊപ്പല്‍ ഗാര്‍ഡിയനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

