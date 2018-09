ന്യൂഡല്‍ഹി: പായ്‌വഞ്ചിയില്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്ലോബ് റേസ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട മലയാളി നാവികന്‍ അഭിലാഷ് ടോമിയെ അടുത്ത 16 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ് രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് ഇവര്‍ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അടുത്ത പതിനാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ മത്സ്യബന്ധന പട്രോളിങ് കപ്പലായ ഓസിരിസ് അഭിലാഷിന് അടുത്തെത്തും. തുടര്‍ന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നാവികസേനയും കപ്പലായ എച്ച്.എം.എ.എസ് ബല്ലാരറ്റിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ കപ്പലിലാകും അഭിലാഷിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. പെര്‍ത്തില്‍ നിന്ന് എച്ച്.എം.എ.എസ് ബല്ലാരെറ്റ് രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെങ്കില്‍ തിങ്കളാഴ്ച്ച ഉച്ചയോടെ അഭിലാഷിനെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഐ.എന്‍.എസ് സത്പുര, ഐ.എന്‍.എസ് ജ്യോതി, എച്ച്.എം.എ.എസ് ബല്ലാറാത്ത് എന്നീ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകള്‍ അഭിലാഷിനെ രക്ഷിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കപ്പലുകള്‍ അഭിലാഷിന് അടുത്തെത്താന്‍ വൈകും. തുടര്‍ന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് നാവികസേന സഹായവുമായെത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ തീരമായ പെര്‍ത്തില്‍ നിന്ന് 3704 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് വഞ്ചി ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ തീരമായ കന്യാകുമാരിയില്‍ നിന്ന് 5020 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണത്.

നേരത്തെ അഭിലാഷ് സഞ്ചരിച്ച 'തുരീയ' എന്നു പേരുള്ള പായ്​വഞ്ചി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ പി 8ഐ (P-8I) വിമാനമാണ് അഭിലാഷിന്റെ പായ്‌വഞ്ചി കണ്ടെത്തിയത്. വിമാനത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത തകര്‍ന്ന നിലയിലുള്ള പായ്‌വഞ്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

@abhilashtomy shall be picked up in next 16 hrs by french vessel Osiris. Thereafter likely to R/V @Australian_Navy HMAS Ballarat, which has left Perth to bring him. Earliest arrival of our ship #INSSatpura in current location later @DefenceMinIndia@nsitharaman @ggr2018official