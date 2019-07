ലാഹോര്‍: പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ അബ്ദുല്‍ റസാഖ് ഈ അടുത്ത് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ താരം ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പരിശീലകനാകാന്‍ തയ്യാറാണ് എന്നായിരുന്നു റസാഖിന്റെ വാഗ്ദാനം. ഇതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും റസാഖ് ചര്‍ച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്താന്‍ ടിവി ഷോയ്ക്കിടെ റസാഖ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍.

ജീവിതത്തില്‍ അഞ്ചോ ആറോ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഒരു കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നതായും ടിവി ഷോയ്ക്കിടെ റസാഖ് പറയുകയായിരുന്നു. ചില ബന്ധങ്ങള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റു ചിലത് ഒന്നര വര്‍ഷം വരെ നീണ്ടുനിന്നെന്നും പാക് താരം വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് വിവാഹിതനായ ശേഷമാണെന്നും മുപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരന്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. റസാഖിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഞെട്ടലോടെയാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നിറയെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയാണ്.

Former Pakistan all-rounder Abdul Razzaq stating that he had 5-6 extramarital affairs (video courtesy Aap News) pic.twitter.com/GP0dOSQELa