ഹൈദരാബാദ്: ദേശീയ ജൂനിയര്‍ കബഡി ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനിടെ താത്കാലിക ഗ്യാലറി തകര്‍ന്നുവീണ് മുപ്പത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ട് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. മരംകൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച ഗ്യാലറിയാണ് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തകര്‍ന്നുവീണത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. അപകടമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഗ്യാലറിയില്‍ കാണികള്‍ തിങ്ങിനിറഞ്ഞു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആളുകളെയും കൊണ്ട് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ഒരു വശത്തെ ഗ്യാലറി പൂര്‍ണമായും നിലംപൊത്തിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Many injured at National Kabaddi championship in Suryapet #Telangan after a gallery collapsed which had huge gathering. Injured have been rushed to the local hospital for treatment. pic.twitter.com/oq51eiV8JP