ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ പരാജയമറിയാതെയുള്ള ലിവര്‍പൂളിന്റെ കുതിപ്പിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് വാറ്റ്‌ഫോര്‍ഡ്. എല്ലാം അനായാസമാണെന്ന് കരുതി എത്തിയ ലിവര്‍പൂള്‍ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിന് വാറ്റ്‌ഫോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ വീണു. ഇതോടെ 27 മത്സരങ്ങളില്‍ 26 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച ലിവര്‍പൂളിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ആദ്യ തോല്‍വിയെത്തി. ഒരു മത്സരം സമനില ആയിരുന്നു.

ഗോള്‍രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു മൂന്നു ഗോളുകളും വന്നത്. 54-ാം മിനിറ്റില്‍ ഇസ്മയില സാറിന്റെ വക ആദ്യ ഗോള്‍. ലിവര്‍പൂളിന്റെ ഞെട്ടല്‍ മാറുംമുമ്പ് അടുത്ത ഗോളുമെത്തി. 60-ാം മിനിറ്റില്‍ വീണ്ടും സാറിലൂടെ വാറ്റ്‌ഫോര്‍ഡ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

72-ാം മിനിറ്റില്‍ ട്രോയ് ഡീനിയിലൂടെ വാറ്റ്‌ഫോര്‍ഡ് ഗോള്‍പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഈ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ഇസ്മയില സാര്‍ ആയിരുന്നു. തോല്‍വിയോടെ ആഴ്‌സണലിന്റെ റെക്കോഡ് മറികടക്കാമെന്ന സ്വപ്‌നം ലിവര്‍പൂളിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.

2003-04 സീസണില്‍ ആയിരുന്നു ആഴ്‌സണല്‍ വെങ്ങറിന്റെ കീഴില്‍ ഒരു സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ അപരാജിതരായി നിന്നത്. ഇത്തവണ ലിവര്‍പൂള്‍ അത് ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ആരാധകര്‍ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വാറ്റ്‌ഫോര്‍ഡിന് മുന്നില്‍ ഈ സ്വപ്‌നം തകര്‍ന്നു.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ചെല്‍സിയെ ബൗണ്‍മൗത്ത് സമനിലയില്‍ കുരുക്കി. ഇരുടീമുകളും രണ്ടു ഗോള്‍ വീതം നേടി. മാര്‍ക്കോസ് അലോന്‍സൊ ചെല്‍സിക്കായി ഇരട്ടഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍ ജെഫേഴ്‌സണ്‍ ലെര്‍മ, ജോഷ്വാ കിങ് എന്നിവരുടെ വകയായിരുന്നു ബൗണ്‍മൗത്തിന്റെ ഗോളുകള്‍.

Watford 3-0 Liverpool, all goals.



The worst game for Liverpool this season.😰#WATLIV

pic.twitter.com/wpxmqSjN4F