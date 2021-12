ന്യോണ്‍: ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് വീണ്ടും നടത്തുമെന്നറിയിച്ച് യുവേഫ.

നേരത്തെ നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പില്‍ സാങ്കേതിക പിഴവുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. ഈ നറുക്കെടുപ്പ് അസാധുവായതായി യുവേഫ അറിയിച്ചു.

നറുക്കെടുപ്പിനിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ പേരെഴുതിയ ബോള്‍ തെറ്റായ പാത്രത്തില്‍ വെച്ചതാണ് പിഴവിന് കാരണമായത്. നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്നുതന്നെ വീണ്ടും നടത്തും.

മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന് പി.എസ്.ജിയെ എതിരാളിയായി ലഭിച്ചതും അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്ക് എതിരാളിയായതും ഈ പിഴവ് കൊണ്ടാണ്.

