ന്യോണ്‍: ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് വീണ്ടും നടത്തി. നേരത്തെ നടത്തിയ നറുക്കെടുപ്പില്‍ സാങ്കേതിക പിഴവുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്.

പി.എസ്.ജി-റയല്‍ മാഡ്രിഡ് പോരാട്ടമാണ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ശ്രദ്ധേയം. മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന് എതിരാളികള്‍ അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡാണ്. അസാധുവാക്കിയ നറുക്കെടുപ്പില്‍ യുണൈറ്റഡിന് പിഎസ്ജിയായിരുന്നു എതിരാളികള്‍ ഇത് മെസ്സി - ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ പോരാട്ടമെന്ന തരത്തില്‍ വൈറലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് സാങ്കേതിക പിഴവ് കണ്ടെത്തി നറുക്കെടുപ്പ് അസാധുവാക്കിയത്.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi