മാഞ്ചെസ്റ്റർ: പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചെസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ്. വിങ്ങർ റിയാദ് മെഹ്റെസ്, സെന്റർ ബാക്ക് ഐമെറിക് ലപോർട്ടെ എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് താരങ്ങൾക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുവരും സെൽഫ് ഐസൊലേഷനിലാണ്. സിറ്റി തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സെപ്റ്റംബർ 12-നാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2020-21 സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 21-ന് വോൾവർഹാംപ്ടണെതിരെയാണ് സിറ്റിയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബ് പി.എസ്.ജിയുടെ ആറു താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ രണ്ടു താരങ്ങൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബ്രസീലിയൻ താരം മാർക്വീഞ്ഞോസ്, അർജന്റീനയുടെ സ്ട്രൈക്കർ മൗറോ ഇകാർഡി, കോസ്റ്ററിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ കെയ്ലർ നവാസ്, നെയ്മർ, എയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയ, ലിയാൻഡ്രൊ പെരഡസ് എന്നിവരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച പി.എസ്.ജി താരഗങ്ങൾ.

സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ഡീഗോ കോസ്റ്റയ്ക്കും ഡിഫൻഡർ സാന്റിയാഗോ അരിയസിനുമാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

