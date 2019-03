ബിറാത്‌നഗര്‍ (നേപ്പാള്‍): സാഫ് കപ്പ് ഫുട്‌ബോളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാം കിരീടം നേടി ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍. ഫൈനലില്‍ നേപ്പാളിനെ ഒന്നിനെതിരേ മൂന്ന് ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ പെണ്‍പുലികളുടെ വിജയം. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ പരാജയമറിയാതെ 23 മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ടീം പുതിയ റെക്കോഡിടുകയും ചെയ്തു.

നേപ്പാളിലെ ഷാഹിദ് രംഗശാല സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ നേപ്പാള്‍ ആരാധകരെ കാഴ്ച്ചക്കാരാക്കിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കിരീടനേട്ടം. ദലീമ ചിബ്ബെര്‍, ഗ്രെയ്‌സ് ദങ്‌മെയി, അഞ്ജു തമങ് എന്നിവര്‍ ഇന്ത്യക്കായി ഗോള്‍ നേടി.

കളി തുടങ്ങി 26-ാം മിനിറ്റില്‍ 30 വാര അകലെ നിന്ന് ദലീമ എടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് നേപ്പാളിന്റെ വല കുലുക്കി. ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഒരു ഗോള്‍ ലീഡെടുത്തു. എന്നാല്‍ ഏഴു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നേപ്പാള്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. സബിത്ര ബന്ധാരി ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോള്‍ നേടി. 1-1.

പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയില്‍ കളി ഇന്ത്യയുടെ കാലിലായി. 63-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗ്രെയ്‌സ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഗ്രെയ്‌സ് എന്ന പേരു പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ ഗോള്‍. 2-1. പകരക്കാരിയായി ഇറങ്ങിയ അഞ്ജുവിലൂടെ ഇന്ത്യ മൂന്നാം ഗോളും കണ്ടെത്തി. 78-ാം മിനിറ്റില്‍ ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെയായിരുന്നു അഞ്ജുവിന്റെ ഗോള്‍. 3-1.

Photo Courtesy: AIFF

Content Highlights: The Indian Womens team clinch their fifth straight SAFF Title