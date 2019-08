ലണ്ടന്‍: യൂറോപ്പ്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇത് പുതിയ അധ്യായം. ഇത്തവണത്തെ യുവേഫ സൂപ്പര്‍ കപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫൈനല്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ്.

ഫ്രഞ്ചുകാരി സ്‌റ്റെഫാനി ഫ്രപ്പാര്‍ട്ടാണ് മുഖ്യ റഫറി. മറ്റൊരു ഫ്രഞ്ചുകാരിയായ മാന്വെല നിക്കൊളോസിയും അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ മിഷേല്‍ ഒ നീലുമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാര്‍. ഇതാദ്യമായാണ് യുവേഫയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂര്‍ണമെന്റിലെ പുരുഷന്മാരുടെ മത്സരം സ്ത്രീകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ റഫറിയും വീഡിയോ ഒഫിഷ്യലും പുരുഷന്മാരാണ്. തുര്‍ക്കിക്കാരന്‍ കുനെയ്റ്റ് സാക്കിറും ക്ലെമന്റ് ടര്‍പിന്നും.

ഓഗസ്റ്റ് 14ന് തുര്‍ക്കി ക്ലബായ ബെസിക്താസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഇസ്താംബൂളിലെ വൊഡാഫോണ്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബുകളായ ലിവര്‍പൂളും ചെല്‍സിയും തമ്മിലുള്ള കലാശപ്പോരാട്ടം.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഫ്രാന്‍സിലെ ലിയോണില്‍ അമേരിക്കയും നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സും തമ്മില്‍ നടന്ന വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ നിയന്ത്രിച്ചത് ഫ്രപ്പാര്‍ട്ടായിരുന്നു. 2017ല്‍ യുവേഫ വനിതാ യൂറോ കപ്പ് സെമിഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരവും സ്‌റ്റെഫാനി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. ഇയ്യിടെ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വണ്ണിലെ പുരുഷ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ റഫറി എന്ന റെക്കോഡും സ്‌റ്റെഫാനി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

വനിതാ ഫുട്‌ബോളിന് അപാരമായ സാധ്യയുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സ്‌റ്റെഫാനിയുടെ പുതിയ നിയോഗമെന്ന് യുവേഫ അധ്യക്ഷന്‍ അലെക്‌സാണ്ടര്‍ സെഫെരിന്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌റ്റെഫാനിയുടെ ഈ നേട്ടം ലോകമെങ്ങുമുള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും പ്രചോദനമാകുമെന്നും അലെക്‌സാണ്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു യുവേഫ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതയല്ല സ്‌റ്റെഫാനി. 2004 മുതല്‍ 2009 വരെ യുവേഫ കപ്പ് ക്വാളിഫയിങ് റൗണ്ട് മത്സരത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ നിക്കോള്‍ പെറ്റിഗ്‌നാറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, യുവേഫയുടെ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സ്ത്രീകള്‍ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല.

