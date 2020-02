ടൂറിന്‍: ഇറ്റാലിയന്‍ സീരി എ ലീഗില്‍ മുന്നിലുള്ള യുവന്റസും മൂന്നാമതുള്ള ഇന്റര്‍ മിലാനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അടച്ചിട്ട മൈതാനത്ത് നടക്കുമെന്ന് സൂചന. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിനാല്‍ ഇറ്റലിയിലെ ചില മേഖലകളില്‍ പൊതു പരിപാടികള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കില്ല. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ ഈ നിരോധനമുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇറ്റാലിയന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ പ്രത്യേക അനുമതി ചോദിച്ചു. ഇതോടെ അടച്ചിട്ട മൈതാനത്ത് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

എ.സി. മിലാന്‍- ജെനോവ, പാര്‍മ- സ്പാല്‍ എന്നീ മത്സരങ്ങളും അടച്ചിട്ട മൈതാനത്താവും നടക്കുക. നേരത്തെ ഇറ്റാലിയന്‍ ലീഗില്‍ നാല് മത്സരം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. കൊറോണ ബാധിച്ച് ഇറ്റലിയില്‍ ഇതുവരെ ഏഴ് പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 220 പേര്‍ക്ക് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

Content Highlights: Serie A matches to be played behind closed doors