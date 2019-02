നെയ്‌വേലി: സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്‌ബോളില്‍ കേരളത്തിന് നാണക്കേട്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ കേരളം ഫൈനല്‍ റൗണ്ട് കാണാതെ പുറത്ത്. ദക്ഷിണ മേഖലാ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ കേരളം എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് സര്‍വീസസിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഒരൊറ്റ ഗോള്‍ പോലും എതിര്‍ വലയിലെത്തിക്കാനാകാതെയാണ് കേരളം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. തെലങ്കാനയ്‌ക്കെതിരേയും പുതുച്ചേരിക്കെതിരേയും കേരളം ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞിരുന്നു.

ഗോള്‍രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം 63-ാം മിനിറ്റിലാണ് സര്‍വീസസിന്റെ വിജയഗോള്‍ വന്നത്‌. വികാസ് ഥാപ്പയാണ് ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍. അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ കേരളത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. പ്രതിരോധ താരം അലക്‌സ് സാജി ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. ഇതോടെ കേരളം പത്ത് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി.

വിജയത്തോടെ സര്‍വീസസ് ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലെത്തി. ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ നിന്ന് ആറു പോയിന്റോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് സര്‍വീസസിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശം. രണ്ടാമതുള്ള തെലങ്കാനയ്ക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റുണ്ട്. പുതുച്ചേരിക്കും കേരളത്തിനും രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിച്ചു.

ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലെത്തിയ സര്‍വീസസ്‌

Content Highlights: Santosh Trophy 2019 Kerala out of the tournament