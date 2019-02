നെയ്‌വേലി: സീസണില്‍ സന്തോഷം നിലനിര്‍ത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കേരള ടീം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്‌ബോളിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച ഇറങ്ങുന്നു.

ദക്ഷിണമേഖല യോഗ്യത റൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി പോരാട്ടത്തില്‍ തെലങ്കാനയാണ് എതിരാളി. രാവിലെ ഒമ്പതുമണിക്കാണ് മത്സരം. മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ വൈകിട്ട് നാലിന് മുന്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ സര്‍വീസസ് പുതുച്ചേരിയുമായി കളിക്കും.

പുതിയ ടീം, പുതിയ തന്ത്രം

കേരള ടീമില്‍ ഒമ്പതു പുതുമുഖങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കി പതിനൊന്നില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ ഒരുതവണ കളിച്ചവരും. മധ്യ-പ്രതിരോധനിരകളില്‍ പരിചയസമ്പരുണ്ടാകും. മുന്നേറ്റത്തില്‍ യുവത്വത്തില്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കേണ്ടി വരും. 4-4-2 ശൈലിയിലാണ് ടീം കളിക്കുക. കഴിഞ്ഞതവണ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ കേരളം ലോങ് ബോള്‍ ഗെയിമാണ് കളിച്ചതെങ്കില്‍ ഇത്തവണ പാസ്സിങ് ഗെയിമിലേക്ക് ടീം മാറും.

ടീം ഘടന

ഗോള്‍കീപ്പറായി ഉപനായകന്‍ വി. മിഥുന്‍ ഇറങ്ങും. സെന്‍ട്രല്‍ ഡിഫന്‍സില്‍ രാഹുല്‍ വി. രാജും അലക്സ് സജിയുമുണ്ടാകും. ഇടതുവിങ് ബാക്കായി എസ്. ലിജോയും വലതുവിങ്ബാക്കായി മുഹമ്മദ് ഷെരീഫും കളിക്കും.

മധ്യനിരയില്‍ നായകന്‍ സീസണ്‍ പ്ലേമേക്കറാകുമ്പോള്‍ ഹോള്‍ഡിങ് മിഡ്ഫീല്‍ഡറായി ജിപ്‌സനുണ്ടാകും. വലതുവിങ്ങില്‍ പി.സി. അനുരാഗ്, മുഹമ്മദ് പാറക്കോട്ടില്‍, ഇടതുവിങ്ങില്‍ മുഹമ്മദ് സല, ജി. ജിതിന്‍ എന്നിവരാണ് പരിശീലകന്റെ മനസ്സില്‍. മുന്നേറ്റത്തില്‍ ക്രിസ്റ്റി ഡേവിസ്-ഇനായത്ത് സഖ്യത്തെ കളിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. അനുരാഗിനെ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

യുവനിരയുമായി തെലങ്കാന

തെലങ്കാനയുടെ ശക്തിദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ അജ്ഞാതമാണ്. യുവടീമാണ് അവരുടേത്. പരിചയസമ്പന്നനായ പരിശീലകന്‍ ഷബീറലിയാണ് ടീമിനെയൊരുക്കിയിറക്കുന്നത്.

