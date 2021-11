സൂറിച്ച്: അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്‌ബോള്‍ സംഘടനയായ ഫിഫ, 2021-ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോള്‍ താരത്തെ ജനുവരി 17 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. 11 പേരാണ് പുരുഷ വിഭാഗം ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

പതിവുപോലെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ലയണല്‍ മെസ്സിയും ഫൈനല്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 10 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

വിവിധ ദേശീയ ടീമുകളുടെ നായകന്മാര്‍, പരിശീലകര്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ആരാധകര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടതാരങ്ങളെ വോട്ടിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ജനുവരി 17 ന് ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനമായ സൂറിച്ചില്‍ വെച്ച് വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഫിഫ മികച്ച പുരുഷതാരത്തിനുള്ള ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്‍

1. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ (പോര്‍ച്ചുഗല്‍, യുവന്റസ്, മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ്)

2. ലയണല്‍ മെസ്സി (അര്‍ജന്റീന, ബാഴ്‌സലോണ, പി.എസ്.ജി)

3. കരിം ബെന്‍സേമ (ഫ്രാന്‍സ്, റയല്‍ മഡ്രിഡ്)

4. കെവിന്‍ ഡിബ്രുയിനെ (ബെല്‍ജിയം, മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി)

5. എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ട് (നോര്‍വേ, ബൊറൂസ്സിയ ഡോര്‍ട്മുണ്ട്)

6. ജോര്‍ജീന്യോ (ഇറ്റലി, ചെല്‍സി)

7. എന്‍ഗോളോ കാന്റെ (ഫ്രാന്‍സ്, ചെല്‍സി)

8. റോബര്‍ട്ട് ലെവന്‍ഡോവ്‌സ്‌കി (പോളണ്ട്, ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്ക്)

9. കിലിയന്‍ എംബാപ്പെ (ഫ്രാന്‍സ്, പി.എസ്.ജി)

10. നെയ്മര്‍ (ബ്രസീല്‍, പി.എസ്.ജി)

11. മുഹമ്മദ് സല (ഈജിപ്ത്, ലിവര്‍പൂള്‍)

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം റോബര്‍ട്ട് ലെവന്‍ഡോവ്‌സ്‌കിയാണ് മികച്ച പുരുഷതാരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച വനിതാതാരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലൂസി ബ്രോണ്‍സ് നേടി.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Jorginho

N’Golo Kanté

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Neymar

Mohamed Salah



🗳 VOTE NOW 👉 https://t.co/RustQcOw6D pic.twitter.com/0MsRp4Dw6T — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

മികച്ച പുരുഷ താരത്തിന് പുറമേ മികച്ച വനിതാതാരം, പുരുഷ ഗോള്‍കീപ്പര്‍, വനിതാ ഗോള്‍കീപ്പര്‍, പുരുഷ പരിശീലകന്‍, വനിതാ പരിശീലക എന്നീ പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളെയും പ്രഖ്യാപിക്കും.

മികച്ച ഗോള്‍കീപ്പര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിനായി അലിസണ്‍ ബെക്കര്‍ (ബ്രസീല്‍, ലിവര്‍പൂള്‍), ജിയാന്‍ ലൂയി ഡോണറുമ്മ (ഇറ്റലി, എ.സി.മിലാന്‍, പി.എസ്.ജി), എഡ്വാര്‍ഡ് മെന്‍ഡി (ചെല്‍സി, സെനഗല്‍), മാനുവല്‍ ന്യൂയര്‍ (ജര്‍മനി, ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്ക്), കാസ്പര്‍ ഷ്‌മൈക്കെല്‍ (ഡെന്മാര്‍ക്ക്, ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി) എന്നിവര്‍ മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ ന്യൂയറാണ് പുരസ്‌കാരം നേടിയത്.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper



Alisson Becker

Gianluigi Donnarumma

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Kasper Schmeichel



🧤 VOTE NOW 👉 https://t.co/Lx1l8HEkaT pic.twitter.com/g9PkeZ4xlW — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

മികച്ച പുരുഷ പരിശീലകനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തില്‍ ആന്റോണിയോ കോണ്ടെ (ഇന്റര്‍ മിലാന്‍, ടോട്ടനം), ഹന്‍സി ഫ്‌ലിക്ക് (ജര്‍മനി, ബയേണ്‍ മ്യൂണിക്ക്), പെപ് ഗാര്‍ഡിയോള (മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി), റോബര്‍ട്ടോ മാന്‍ചീനി (ഇറ്റലി), ലയണല്‍ സ്‌കളോനി (അര്‍ജന്റിന), ഡീഗോ സിമിയോണി (അത്‌ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ്), തോമസ് ടുച്ചല്‍ (ചെല്‍സി) എന്നിവരാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലിവര്‍പൂള്‍ പരിശീലകന്‍ യര്‍ഗന്‍ ക്ലോപ്പാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Coach



Antonio Conte

Hansi Flick

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Lionel Sebastián Scaloni

Diego Simeone

Thomas Tuchel



🗳 VOTE NOW 👉 https://t.co/NIFcGvC132 pic.twitter.com/qWii8WrhC3 — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2021

Content Highlights: Salah, Haaland join Messi, Ronaldo in shortlist for FIFA annual Best Player Awards