മഡ്രിഡ്: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ വീണ്ടും സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബുവില്‍. ഞായറാഴ്ച ബാഴ്‌സലോണയ്‌ക്കെതിരായ എല്‍ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടം കാണാന്‍ വേണ്ടിയാണ് സൂപ്പര്‍ താരം റയലിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബുവിലെത്തിയത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ബോക്‌സിലിരുന്നാണ് റയലിന്റെ മുന്‍താരം കളി കണ്ടത്. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ അത് ആഘോഷിക്കാനും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മറന്നില്ല.

Look who is at #ElClasico😍 pic.twitter.com/z8DXvjmuOs