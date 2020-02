2006 ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഫൈനലില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ താരം മാര്‍ക്കോ മറ്റെരസിയെ സിനദിന്‍ സിദാന്‍ തല കൊണ്ടിടിച്ച് വീഴ്ത്തിയത് ഓര്‍മയില്ലേ..!

ഇറ്റാലിയന്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ വീണ്ടും അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍, രണ്ട് താരങ്ങള്‍ തമ്മിലല്ല , മറിച്ച് മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച റഫറിയും ഗോള്‍കീപ്പറുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

സംഭവം ഇങ്ങനെ; ഇറ്റലിയിലെ മസെറെട്ട ജില്ലയില്‍ പ്രാദേശിക മത്സരത്തില്‍ മൊണ്ടോട്ടോനെയ്‌ക്കെതിരായ കളിയില്‍ ബോര്‍ഗോ മൊഗ്ലിയാനോയുടെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മാത്യോ സിസിയോലിക്ക് റഫറി അന്റോണിയോ മാര്‍ട്ടിനെല്ലിയോ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കാണിച്ചു.

മത്സരശേഷം ഡ്രെസ്സിങ് റൂമില്‍ വെച്ച് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡിന് സിസിയോലി റഫറിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. ഇതോടെ തര്‍ക്കമായി. തര്‍ക്കത്തിനിടെ റഫറി മാര്‍ട്ടിനെല്ലിയോ താരത്തിനെ തലക്കൊണ്ടിടിച്ച് വീഴ്ത്തി. പിന്നാലെ താരത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

ഇതോടെ റഫറി മാര്‍ട്ടിനെല്ലിയോയ്‌ക്കെതിരേ നടപടിയും വന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഫുട്‌ബോളില്‍ റഫറി നില്‍ക്കുന്നതിലും കാണാനെത്തുന്നതില്‍ നിന്നും മാര്‍ട്ടിനെല്ലിയെ വിലക്കി.

