മാഡ്രിഡ്: ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഫുട്‌ബോളില്‍ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്റെ കിതപ്പ് തുടരുന്നു. സ്വന്തം മൈതാനമായ സാന്തിയാഗോ ബെര്‍ണബ്യുവില്‍ ബെല്‍ജിയം ക്ലബ്ബ് ബ്രൂഗ്ഗിനെതിരേ സമനിലകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് വമ്പന്മാര്‍.

രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു റയലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. റയലിന്റെ മൈതാനത്ത് ഒമ്പതാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ബ്രൂഗ്ഗ് ലീഡെടുത്തു. ഇമ്മാനുവല്‍ ബോണവെഞ്ച്വറിന്റെ ഗോള്‍ വാര്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് റഫറി അനുവദിച്ചത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാന്‍ ആറു മിനിറ്റ് ബാക്കിനില്‍ക്കെ ബോണവെഞ്ച്വര്‍ രണ്ടാമതും ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ കുര്‍ട്ടോയിസിനു പകരം ആരിയോളയേയും നാച്ചോയ്ക്ക് പകരം മാഴ്‌സലോയേയും സിദാന്‍ കളത്തിലിറക്കി. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പി.എസ്.ജിയോട് തോറ്റ റയല്‍ മറ്റൊരു തോല്‍വി മുന്നില്‍ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ 55-ാം മിനിറ്റില്‍ ബെന്‍സേമയുടെ ക്രോസില്‍ തലവെച്ച് സെര്‍ജിയോ റാമോസ് റയലിനായി ഒരു ഗോള്‍ മടക്കി.

ഇതിനിടെ 84-ാം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിനെ ഫൗള്‍ ചെയ്തതിന് ബ്രൂഗ്ഗ് ക്യാപ്റ്റന്‍ റൂഡ് വോര്‍മറിന് ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. ക്രൂസിന്റെ ഫ്രീകിക്കില്‍ നിന്ന് കാസെമിറോ റയലിന് സമനിലനേടിക്കൊടുത്തു.

Content Highlights: Real Madrid’s Champions League fate in balance after draw with Club Brugge