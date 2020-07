മാഡ്രിഡ്: സ്പാനിഷ് ലീഗില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ഒമ്പതാം വിജയവുമായി റയല്‍ മാഡ്രിഡ് തങ്ങളുടെ 34-ാം ലാ ലിഗ കിരീട വിജയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത്. ഗ്രാനഡയെ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് റയല്‍ മറികടന്നത്.

ജയത്തോടെ 36 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 83 പോയന്റുമായി റയല്‍ രണ്ടാമതുള്ള ബാഴ്‌സയുമായുള്ള അകലം നാലു പോയന്റാക്കി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഇനി അദ്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കില്‍ റയല്‍ ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ 34-ാം ലീഗ് കിരീടമുയര്‍ത്തും.

10-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫെര്‍ലാന്‍ഡ് മെന്‍ഡിയാണ് റയലിനായി ആദ്യം വലകുലുക്കിയത്. പിന്നാലെ 16-ാം മിനിറ്റില്‍ കരീം ബെന്‍സേമയും സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു. ലീഗില്‍ ബെന്‍സേമയുടെ ഗോള്‍ നേട്ടം ഇതോടെ 19 ആയി.

എന്നാല്‍ രണ്ടു ഗോള്‍ വീണതോടെ ഗ്രാനഡ ഉണര്‍ന്നു കളിച്ചു. 50-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡാര്‍വിന്‍ മാച്ചിസിലൂടെ അവര്‍ ഒരു ഗോള്‍ മടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് റയലിന്റെ പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കായില്ല.

