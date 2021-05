മാഡ്രിഡ്: ഗ്രാനഡയെ തകര്‍ത്ത് ലാ ലിഗ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കുയര്‍ന്ന് റയല്‍ മാഡ്രിഡ്.

ഒന്നിനെതിരേ നാലു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് റയല്‍ ഗ്രാനഡയെ തകര്‍ത്തത്.

17-ാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിലൂടെ റയല്‍ മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് റോഡ്രിഗോയിലൂടെ അവര്‍ ലീഡുയര്‍ത്തി. പിന്നാലെ 75-ാം മിനിറ്റില്‍ ആല്‍വാരോ ഒഡ്രിയൊസോളയും തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റില്‍ കരീ ബെന്‍സേമയും സ്‌കോര്‍ ചെയ്തതോടെ റയല്‍ ഗോള്‍ പട്ടിക തികച്ചു.

71-ാം മിനിറ്റില്‍ ജോര്‍ജ് മോലിനയുടെ വകയായിരുന്നു ഗ്രാനഡയുടെ ആശ്വാസഗോള്‍.

ലീഗില്‍ 36 റൗണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ 80 പോയന്റുമായി അത്‌ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 78 പോയന്റുമായി റയല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇനിയുള്ള രണ്ട് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഇരു ടീമിനും നിര്‍ണാകമാണ്.

